أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي، تخصيص طائرتين من الاتحاد لنقل الجماهير إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور مباراة المنتخب مع موريتانيا في الدور التمهيدي المؤهل لبطولة كأس العرب 2025.

وقال رئيس اتحاد الكرة الكويتي أحمد اليوسف الصباح، إن اتحاد الكرة خصص طائرتين تسعان 500 مقعد لنقل الجماهير لمباراة موريتانيا في الدوحة يوم 25 من الشهر الجاري، لتحفيز الأزرق من أجل التأهل لدور المجموعات.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة، أن إحدى الشركات الراعية للاتحاد ستوفر طائرة ثالثة لنقل الجماهير ، حيث سيتم الإعلان عن طريقة ومكان التسجيل، على أن يكون النقل بسعر رمزي من أجل التنظيم.

ومن المنتظر أن يقع المتأهل من كلا المنتخبين في المجموعة التي تضم مصر والإمارات والأردن، الأمر الذي يُعطي اللقاء أهمية لـ منتخب حلمي طولان حيث ينتظر معرفة المنتخب الرابع الذي ستحتضنه المجموعة.