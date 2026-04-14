موريتانيا: أعلن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، اليوم الاثنين، أنه أوفد بعثة ميدانية لزيارة النائبتين الموقوفتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، بهدف الاطلاع على وضعيتهما والتأكد من احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بتوقيفهما.

موريتانيا: أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين، أن عملية اكتتاب 3000 موظف وعامل متعاقد لصالح الدولة ستتم وفق مبادئ الشفافية والعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ويعزز الثقة في منظومة الاكتتاب العمومي.

موريتانيا: قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا إن تعليق الحوار الوطني تم بطلب من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، مشددا على أن الأسباب التي قدمها الأخير “تفتقر إلى الوجاهة”.

بنين: فاز وزير المالية البنيني روموالد واداغني فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أبريل/نيسان، بحصوله على أكثر من 94% من الأصوات، وفق نتائج أولية أعلنتها اللجنة الانتخابية يوم الاثنين.

اقتصاد: تصاعد القلق العالمي بشأن تداعيات حرب إيران على الاقتصاد، مع إعلان عدد من الدول حزم دعم طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم على مستوى العالم، وفق ما أفادت به تقارير ومواقف رسمية صدرت يوم الاثنين.