أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين، أن عملية اكتتاب 3000 موظف وعامل متعاقد لصالح الدولة ستتم وفق مبادئ الشفافية والعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ويعزز الثقة في منظومة الاكتتاب العمومي.

وأضاف خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة عملية الاكتتاب، أن انتظام اجتماعات اللجنة وتكثيفها يأتي لتعزيز هذه المبادئ واختيار الكفاءات الأكثر استحقاقًا.

وأشار الوزير الأول إلى أن مواكبة مختلف مراحل العملية تظل ضرورية، مع العمل على توفير الظروف التنظيمية واللوجستية الملائمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المترشحين من الولوج إلى المسابقة في ظروف ميسرة، وتبسيط المساطر الإدارية وتذليل العقبات، مؤكدًا أهمية الإعداد الجيد لبقية مراحل المسابقة، ووضع تصور زمني دقيق يضمن تنفيذها بالنجاعة المطلوبة.

وبحسب ما نشرته الوزارة الأولى، استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، مستوى تقدم التحضيرات المرتبطة بإطلاق المرحلة الأولى من المسابقة، كما قدمت عرضًا حول جاهزية اللجنة الوطنية للمسابقات والإجراءات المتخذة لضمان تنظيم محكم يراعي معايير الشفافية والدقة.