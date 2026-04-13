أعلن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، اليوم الاثنين، أنه أوفد بعثة ميدانية لزيارة النائبتين الموقوفتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، بهدف الاطلاع على وضعيتهما والتأكد من احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بتوقيفهما.

وأوضح المرصد، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، أن الزيارة جرت في ظروف وصفها بالجيدة، مشيرًا إلى أن السلطات المعنية وفرت التسهيلات اللازمة، بما مكّن الوفد من أداء مهمته في إطار اختصاصه المتعلق بمتابعة أوضاع النساء والفتيات.

وأضاف أن الوفد قدم جملة من التوصيات، من بينها تمكين الموقوفتين من الزيارة العائلية والتواصل مع محامين، فضلاً عن لفت الانتباه إلى بعض المطالب الخاصة بقامو عاشور، خصوصًا ما يتعلق بالاستشفاء وظروف الإقامة.

وعبّر المرصد عن تقديره لما قال إنه تجاوب إيجابي من الجهات المعنية، وتعهدها بالاستجابة للتوصيات المطروحة، معتبرًا أن ذلك يعكس أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان الحقوق الأساسية وصون الكرامة الإنسانية.

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت النائبتين المعارضتين، على خلفية بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقدتا فيه الرئيس والحكومة.