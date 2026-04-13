قفزت أسعار الفستق عالمياً إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات، مع اضطراب الإمدادات بسبب الحرب الأمريكية مع إيران، ثاني أكبر منتج للفستق في العالم، بالتزامن مع ارتفاع الطلب.

وأظهرت بيانات «إكسبانا ماركتس» التي نقلتها وكالة «بلومبرج»، ارتفاع أسعار الفستق إلى 4.57 دولارات للرطل خلال مارس، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2018.

وقال نيك موس، محلل سوق المكسرات لدى الشركة، إن تجارة الفستق الإيراني كانت تواجه تحديات قبل اندلاع الحرب، نتيجة العقوبات والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب محصول أقل من المتوقع لعام 2025.

ومع اندلاع الحرب في أواخر فبراير، تفاقمت الضغوط على الإمدادات، ما أدى إلى تقلص الكميات المتاحة وصعوبة إيصالها إلى الأسواق العالمية، في ظل حساسية هذا القطاع لأي اضطرابات في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، تستحوذ إيران على نحو 20 % من الإنتاج العالمي للفستق وحوالي ثلث الصادرات، فيما تمثل الولايات المتحدة نحو 40 % من الإنتاج ونحو نصف الشحنات العالمية.