قالت مصادر محلية ومسؤول بلدي إن وحدة من الجيش المالي دخلت، اليوم السبت، قرى حدودية تابعة لبلدة كوكي في مقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي جنوب غربي موريتانيا، في ثالث واقعة من هذا النوع خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الوحدة تجولت داخل القرى وأبلغت السكان بأن المنطقة تقع ضمن الأراضي المالية، دون تسجيل أي مواجهات أو إصابات.

وأظهرت مقاطع مصورة حصلت عليها “صحراء ميديا” مدرعات وهي تدخل القرى وتتجول داخلها.

وكانت وحدة من الجيش المالي قد دخلت إحدى القرى في الأراضي الموريتانية يوم 25 مارس الماضي، واستفسرت من السكان عمّا إذا كانت تتبع لمالي، قبل أن يؤكدوا أنها قرية موريتانية.

وسبق أن اتهمت موريتانيا الجيش المالي بقتل منمين موريتانيين الشهر الماضي أثناء رعيهم الماشية داخل الأراضي المالية.

وقال الجيش الموريتاني إن مقتل ثلاثة منمين، بينهم موريتانيون ومالي، وقع داخل الأراضي المالية قرب الحدود مع موريتانيا، مؤكداً أن وحداته لم تكن طرفاً في الحادث.

وأوضح الجيش، في بيان، أن قوة مسلحة مكوّنة من خمس سيارات ونحو عشرين دراجة نارية وصلت صباح 20 مارس إلى قرية “ياكنا” المالية، الواقعة على بعد نحو 12 كيلومتراً من الحدود الموريتانية و40 كيلومتراً من قرية “ابغيديده” داخل الأراضي الموريتانية، حيث اعتقلت ثلاثة منمين عُثر عليهم لاحقاً قتلى.

وأعربت الحكومة الموريتانية عن “بالغ استنكارها” و”عميق قلقها” إزاء التطورات الأمنية التي وقعت مؤخراً على الأراضي المالية قرب الحدود، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الموريتانيين.

وأدانت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان، هذه الأعمال “بأقصى درجات الحزم”، مجددة التأكيد على أن حماية المواطنين تمثل “خطاً أحمر”.

ودعت الحكومة الموريتانية السلطات المالية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة التي تستهدف موريتانيين في مالي منذ أربع سنوات، كما حثتها على تحمل مسؤولياتها عبر فتح تحقيقات عاجلة وشفافة لكشف ملابسات الحوادث ومحاسبة المتورطين وضمان حماية المدنيين.