قال النائب البرلماني ابحيده ولد خطري إن على السلطات، في حال اعتبرت القرى الحدودية في مقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي تابعة لمالي، أن تقوم بإبلاغ السكان رسمياً بذلك والبحث لهم عن بدائل.

وأضاف ولد خطري في تدوينة على صفحته في “الفيسبوك”، أن الجيش المالي دخل هذه القرى للمرة الثالثة، معتبراً أن هذه التحركات “لن تخيف السكان ولن تدفعهم إلى مغادرة قراهم”.

وأكد النائب أن استمرار هذه الزيارات، دون توضيح رسمي للوضع القانوني لتلك المناطق، يمثل “تكراراً لتجارب سابقة نتائجها معروفة لدى الجميع”، على حد قوله.

وتأتي تدوينة النائب بعد ساعات من دخول وحدة من الجيش المالي دخلت، اليوم السبت، قرى حدودية تابعة لبلدة كوكي في مقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي جنوب غربي موريتانيا، في ثالث واقعة من هذا النوع خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الوحدة تجولت داخل القرى وأبلغت السكان بأن المنطقة تقع ضمن الأراضي المالية، دون تسجيل أي مواجهات أو إصابات.

وأظهرت مقاطع مصورة حصلت عليها “صحراء ميديا” مدرعات وهي تدخل القرى وتتجول داخلها.