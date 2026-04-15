أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ماضية في تعزيز استثماراتها في موريتانيا، مشيراً إلى مضاعفة محفظة المشاريع، خصوصاً عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه، إن هذا الالتزام يتجلى في دعم الجهود التي تبذلها موريتانيا لاستقبال أكثر من 300 ألف لاجئ في شرق البلاد، مشيداً بما وصفه بحس المسؤولية لدى السلطات الموريتانية.

وأضاف أن موريتانيا “ليست وحدها” في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مؤكداً أن فرنسا ستواصل دعمها من خلال الشركات والتمويلات وأدوات التنمية.

وأوضح أن التعاون بين البلدين يتجه نحو مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار والابتكار والشباب، في إطار شراكة سياسية واقتصادية واستراتيجية أوسع.

وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية والفعاليات الاقتصادية المرتقبة تعكس توجهاً لإعادة صياغة العلاقة بين فرنسا وإفريقيا، بما يضمن دوراً فاعلاً في التحولات الدولية.