قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين موريتانيا وفرنسا تعكس متانة وعمقاً في التعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه أن هذه الزيارة تمثل فرصة لإعطاء زخم جديد لعلاقات الصداقة والتعاون، وتعزيز شراكة متبادلة المنفعة، مشيراً إلى أن اللقاء يشكل مناسبة لتعميق الحوار حول مختلف القضايا المشتركة، من بينها آفاق التعاون الثنائي، والوضع الأمني في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، إضافة إلى التحديات الدولية الراهنة.

ولفت إلى تطور التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تبلغ محفظتها نحو 428 مليون يورو، وتشمل 42 مشروعاً في مجالات الزراعة والطاقة والمياه، إلى جانب قروض ميسرة بنحو 80 مليون يورو، وضمانات مالية بقيمة 40 مليون يورو لصالح بنوك موريتانية خاصة.

وأضاف ولد الشيخ الغزواني أن موريتانيا تزخر بفرص استثمارية واعدة، خاصة في مجالات الغاز والمعادن والتقنيات الحديثة، فضلاً عن قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، مؤكداً أن السياسة الاقتصادية للبلاد تتجه نحو تنويع مصادر النمو، ومجدداً التزام بلاده بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، معولاً على دعمها لتطوير التعاون بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق زيارة دولة يؤديها الرئيس الموريتاني إلى باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تُعد أول زيارة دولة لرئيس موريتاني منذ أكثر من ستة عقود.