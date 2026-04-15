كوت ديفوار.. إنشاء صندوق سيادي لدعم التحول الهيكلي للاقتصاد

محمد الهادي
الناطق باسم الحكومة في كوت ديفوار أمادو كوليبالي

أقرّ مجلس الوزراء في كوت ديفوار، اليوم الأربعاء، إنشاء الصندوق السيادي الاستراتيجي لتنمية البلاد، بهدف دعم التحول الهيكلي للاقتصاد.

وقال الناطق باسم الحكومة أمادو كوليبالي إن الصندوق سيتولى إدارة الأصول الاستراتيجية للدولة وتمويل مشاريع البنى التحتية الحيوية.

وأوضح أن الصندوق يندرج ضمن منظومة مالية عمومية تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة التمويلية، مشيراً إلى أنه سيتكون من ثلاثة مكونات تشمل دعم البنى التحتية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتمويل الاستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف أن تمويل الصندوق سيعتمد على عائدات الموارد المعدنية والطاقة، إلى جانب تحويلات من الأصول العمومية، مع توقع رأسمال أولي لا يقل عن 15 مليار فرنك إفريقي.

وأشار إلى أن الصندوق سيخضع لآليات رقابة وفق المعايير الدولية، في إطار تعزيز الشفافية وإدارة المخاطر.

