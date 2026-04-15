الأربعاء, 15 أبريل
ماكرون: نعمل مع موريتانيا على مواجهة تداعيات الاضطرابات الإقليمية

أحمد بدي

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وموريتانيا تعملان على تعزيز شراكتهما لمواجهة تداعيات الاضطرابات الإقليمية والأزمة الإنسانية.

وأوضح ماكرون، في منشور على منصة “إكس”، عقب لقائه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن البلدين “شريكان موثوقان” في مواجهة ما وصفه بتصاعد حالة عدم الاستقرار في العالم والتحديات المشتركة، مؤكداً أن التعاون الثنائي يهدف إلى تعزيز الاستجابة للتطورات الإقليمية.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن أولويات الشراكة تشمل حماية المصالح المشتركة، وتوسيع الاستثمارات الاقتصادية المتبادلة، وإطلاق مشاريع عملية تخدم الشعبين، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب.

وأشار ماكرون إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق التحضير لقمة “أفريقيا إلى الأمام” في نيروبي، معتبراً أن مستقبل العلاقات بين إفريقيا وفرنسا “يُبنى على الاحترام والطموح والعمل المشترك”.

المقالات ذات الصلة