استؤنفت، صباح اليوم الأربعاء، رحلات النقل بين مدينة ازويرات ومناطق التنقيب الأهلي عن الذهب في ولاية تيرس زمور، بعد إنهاء إضراب للناقلين استمر عدة أيام وأدى إلى توقف حركة المنقبين والبضائع.

وقال مراسل صحراء ميديا في ازويرات، إن إنهاء الإضراب جاء عقب مساعٍ قادها فاعلون في قطاع التنقيب، نجحوا خلالها في إقناع الناقلين باستئناف العمل على الخطوط الرابطة بين المدينة ومواقع التنقيب.

وكان الناقلون قد دخلوا في الإضراب احتجاجاً على عدم استجابة السلطات المحلية لمطلبهم برفع أسعار النقل، في ظل زيادة أسعار المحروقات.

ومع استئناف الرحلات، عادت حركة التنقل تدريجياً إلى طبيعتها، حيث بدأ المنقبون التوجه مجدداً إلى مواقع التنقيب بعد أن ظل عدد منهم عالقاً في أزويرات خلال الأيام الماضية.

ولفت المراسل، أن استمرار الإضراب كان من شأنه التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي المرتبط بالتنقيب الأهلي، الذي يعتمد بشكل كبير على خدمات النقل في تنقل الأفراد وإمداد المناطق بالمواد الأساسية.