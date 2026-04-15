قالت الشرطة الموريتانية إن مفوضية المرور التابعة للإدارة الجهوية للأمن بولاية داخلت نواذيبو تمكنت من تفكيك شبكتين تنشطان في مجال تهريب المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية.

وأضافت، في بيان، أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه في ضلوعهم بتنظيم رحلات للهجرة غير النظامية، إضافة إلى توقيف 12 أجنبيًا من جنسيات مختلفة، جرى ضبطهم بالتعاون مع خفر السواحل أثناء وجودهم على متن زورق في طريقه إلى جزر الكناري.

وأوضحت أن نتائج البحث تشير إلى أن الشبكة الأولى يقودها قبطان زورق من جنسية دولة مجاورة، بمساعدة عنصرين موريتانيين، حيث تولوا تنظيم الرحلات وتأمين وسائل النقل البحري.

وأشارت إلى أن الشبكة الثانية تتكون من موريتانيين اثنين، وكان دورهما التنسيق والإعداد اللوجستي، وجمع المهاجرين، وترتيب عملية انطلاقهم.

وأكدت الشرطة أنه تمت إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة في نواذيبو، بعد استكمال إجراءات البحث.