استهدف هجوم شنه مسلحون بالمسيرات صيادين تقليديين يطلق عليهم “دوزو” ببلدة لولوني في جنوب مالي.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس الأربعاء إن “عددا من صيادي الدوزو تعرضوا لهجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة الليلة الماضية”، ما تسبب بفرار السكان.

ومن جهته قال أحد سكان لولوني لوكالة فرانس برس إن “سبعة صيادين قتلوا” بينهم شقيقه.

وأضاف طالبا عدم كشف اسمه لأسباب أمنية “أثار ذلك حالة من الذعر. يتجه مئات الأشخاص نحو سيكاسو (جنوب) أو مراكز حضرية أخرى مثل كاديولو (جنوب)، قادمين من مناطق محيطة بلولوني”.

ولمواجهة انتشار العنف، شكلت مجموعات للدفاع عن النفس، يعتمد بعضها على الصيادين التقليديين من الدوزو.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة نشرتها على منصتها الدعائية “الزلاقة”.

وبالإضافة إلى الهجمات، يفرض مفاتلو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين منذ سبتمبر الماضي، حصارا على العديد من المناطق في جنوب البلاد ووسطها وهاجموا شاحنات نقل الوقود، ما أثر بشدة على الاقتصاد المالي وأضعف المجلس العسكري الحاكم في باماكو.

ومنذ العام 2012، تواجه مالي أزمة أمنية عميقة تغذيها أعمال العنف التي ترتكبها خصوصا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن جماعات إجرامية أخرى.