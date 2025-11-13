انتخب اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بالإجماع الشاعر أحمد ولد الوالد رئيسًا جديدًا له خلفًا للخليل النحوي، في الجمعية العامة التي عقدت اليوم في نواكشوط، بحضور عدد من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي والأدبي في البلاد.

وخلال المؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد، الذي أقيم تحت شعار “القلم حارسًا لقيم الإخاء والمواطنة”، جرى تكريم عدد من الشخصيات التي كان لها دور بارز في دعم الأدب والثقافة.

وفي كلمته خلال الحفل، قال وزير الثقافة الحسين مدو إن اتحاد الأدباء الموريتانيين يمثل “بيت الكلمة الوطنية” الذي يجسد تنوع البلاد الثقافي ويعزز مكانة الأدب الموريتاني في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أشار إلى الجهود المستمرة لوزارة الثقافة في تعزيز حضور الأدب في الحياة العامة، من خلال دعم الفعاليات الأدبية وتعزيز حركة النشر في مختلف ولايات البلاد.

من جانبه، أشاد الرئيس السابق للاتحاد، الخليل النحوي، بالحضور، مثمنًا الدعم المستمر من رئيس الجمهورية للأدب والمثقفين. كما استعرض الإنجازات التي تحققت خلال فترته، بما في ذلك الحصول على مقر رسمي للاتحاد وتأسيس مقهى للأدباء يستضيف الأنشطة الثقافية.