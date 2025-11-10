قالت وزارة الخارجية المالية- إن وزير الخارجية عبد الله ديوب بحث مع وفد موريتاني برئاسة محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد- رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين- سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين.
وأضافت الوزارة في بيان أن الجانبين ناقشا فرص تطوير الشراكة بين القطاعين الخاصين في مالي وموريتانيا- بما يشمل توسيع التبادلات التجارية وتسهيل الاستثمارات في إطار احترام القوانين الوطنية وحسن الجوار.
وحضر الاجتماع رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي، موسى ديك بالي
وقال البيان إن الطرفين شددا على أهمية استمرار الحوار المنتظم -لتعزيز الأمن والتكامل بين الشعبين وضمان حرية تنقل الأفراد والبضائع عبر الحدود المشتركة.