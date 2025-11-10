قالت وزارة الخارجية المالية- إن وزير الخارجية عبد الله ديوب بحث مع وفد موريتاني برئاسة محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد- رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين- سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الجانبين ناقشا فرص تطوير الشراكة بين القطاعين الخاصين في مالي وموريتانيا- بما يشمل توسيع التبادلات التجارية وتسهيل الاستثمارات في إطار احترام القوانين الوطنية وحسن الجوار.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي، موسى ديك بالي