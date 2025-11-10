عثر في صحاري تيرس زمور شمالي موريتانيا، على جثمان مواطن سوداني يعمل في مجال التنقيب عن الذهب، فقد قبل أيام في منطقة “لكليب لخظر”، وذلك بعد عمليات بحث متواصلة شاركت فيها فرق سودانية وموريتانية من المنقبين.

وأفاد مراسل صحراء ميديا غي تيرس زمور نقلا عن مصادر ميدانية، أنه تم العثور على الجثمان على بعد نحو 35 كيلومترا شمال شرق “مجهر 60″، في حين لم يعثر بعد على سيارته، ما يرجح أنه كان يسير على الأقدام محاولا الوصول إلى المجهر.

وكان المنقب قد غادر قبل أيام موقع عمله لنقل بعض الركاب إلى متجر قريب، قبل أن يضل طريق العودة في المنطقة الصحراوية، ما استدعى انطلاق عمليات بحث واسعة انتهت بالعثور على جثمانه.