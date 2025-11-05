أظهرت نتائج اقتراع الانتخابات التمثيلية للنقابات، التي أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تجاوز ثلاث نقابات للعتبة المحددة بـ8%.

وتصدر اتحاد العمال الموريتانيين UTM النتائج بحصوله على 31.28 بالمائة من الأصوات، بعد أن صوت له 11881 ناخباً.

وحلت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM في المركز الثاني إثر حصولها على نسبة 18.71 بالمائة، وبلغ عدد المصوتين لها 7105 ناخبين.

وكان المركز الثالث من نصيب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM التي نالت 14.66 في المائة، وبلغ عدد المصوتين لها 5567 ناخبا.

وأكد رئيس لجنة الإشراف الحسن ولد اعمر جوده، أن تنظيم هذه الانتخابات، يمثل مكسبا ثمينا للعمال الموريتانيين، ويجسد الاهتمام بهذه الفئة التي تتحمل مسؤولية كبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأوضح أن الحكومة، ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية والعمل والقطاعات المعنية، وفرت كافة الظروف المادية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية في جو من الشفافية والحياد.