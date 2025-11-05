قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لولاية الحوض الشرقي المقررة غدا الخميس، ستتضمن إطلاق برنامج تنموي استعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية في 11 ولاية، تبلغ كلفته أكثر من 27 مليار أوقية، وسينفذ خلال مدة 30 شهراً.

وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الثلاثاء في نواكشوط، أن هذا البرنامج يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، إذ يهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الطرق، والتعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه.

وأكد الوزير أن هذا البرنامج الجديد يعكس إرادة في تعزيز التنمية المتوازنة بين الولايات، وتحقيق نفاذ شامل وعادل للخدمات الأساسية لكل المواطنين، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ودفع عجلة التنمية الوطنية

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت بناء 2215 كيلومتراً من الطرق، مقابل 4700 كيلومتر كانت قائمة من قبل، إضافة إلى تضاعف إنتاج المياه، وإنشاء محطات جديدة لتقوية شبكة الكهرباء، فضلاً عن زيادة المنشآت الصحية بنسبة 30%، وبناء آلاف الحجرات الدراسية، واكتتاب 13 ألف مدرس.