أكدت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة في حق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.

كما أكدت المحكمة العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، المشمولين في الملف.

وكانت المحكمة العليا عقدت اليوم الثلاثاء، ثاني جلساتها المتعلقة بملف الرئيس السابق، المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية”، بعد الجلسة الأولى التي عقدت في 21 من أكتوبر الماضي.

وحكمت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف منتصف مايو الماضي على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة.

بينما حكمت على محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب “المرخي” بالسجن سنتين، وعلى صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع بالسجن سنتين، وبرأت المحكمة محمد ولد الداف من ملف العشرية.

وحلت هيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، وقضت بمصادرة ممتلكاتها.