وزعت الحكومة الموريتانية أمس الإثنين، 2000 رخصة حيازة مؤمنة في توسعة مدينة عدل بگرو، تكفلت الخزينة العامة للدولة بكامل تكاليف إصدارها.

ووفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء، أشرف على عملية التوزيع الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري محمد محمود ولد حمادي، رفقة حاكم المقاطعة محفوظ ولد أبوه.

وقال الأمين العام للوزارة إن هذه المبادرة “تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأضاف أن الجهود تأتي “لتوفير السكن والخدمات الأساسية تنفيذاً لتعهدات رئيس الجمهورية لسكان مقاطعة عدل بگرو” وفق قوله.