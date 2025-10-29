وقّعت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء من مدينة نواذيبو (شمال البلاد)، اتفاقيتين للتعاون؛ الأولى تهدف إلى تكوين 1800 بحار، والثانية تتعلق بإصدار شهادات اللياقة البدنية للبحارة.

ووفق ما أُعلن عنه بشكل رسمي، فقد تم توقيع الاتفاقيتين بين الأكاديمية البحرية والوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، في إطار برنامج “دعم التكوين والرقابة في المجال البحري”.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أشرف على توقيع الاتفاقيتين وزير الصيد المختار ولد بوسيف، وذلك على هامش زيارة عمل وتفقد لمدينة نواذيبو.

وكان الوزير قد شدد خلال الزيارة، على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه قطاع الصيد، والعمل على تحسين ظروف العمال ورفع مردودية الصيد، مع التركيز على حل المشاكل الآنية ودراسة الإشكالات الهيكلية متوسطة وطويلة المدى.