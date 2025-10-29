أوفدت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” بعثة فنية إلى عدد من المؤسسات التعليمية، لمتابعة سير الأشغال المتبقية في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.

وقالت المندوبية في إيجاز عبر صفحتها على فيسبوك، إن الأشغال أظهرت تقدماً “ملحوظاً” في وتيرة التنفيذ، إذ بلغت نسبة الإنجاز نحو 90%، ما يعكس الالتزام بالآجال المحددة وجودة الأعمال المنجزة، وفق الإيجاز.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أطلق في يونيو الماضي البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، بسقف مالي يقارب 57 مليار أوقية قديمة، موزعة على ثماني مكونات.