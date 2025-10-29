ثمّنت اللجنة الفنية التابعة لمجلس وزراء البيئة العرب، الاثنين، جهود ميناء نواكشوط المستقل في مجال حماية البيئة البحرية وتطبيق معايير السلامة البيئية، وذلك في ختام زيارة ميدانية أجرتها اللجنة إلى الميناء ضمن برنامج زيارتها إلى موريتانيا.

وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة على الجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية وعلى الإجراءات المتبعة لتطبيق معايير السلامة البيئية.

وقدّم مسؤولو الميناء عرضاً شاملاً تناول أبرز التدابير المعتمدة للحد من التلوث البحري، وتدبير النفايات، وتعزيز الرقابة البيئية على مختلف الأنشطة المينائية.

وأشادت اللجنة بالمستوى المتقدم الذي بلغه الميناء في مجال السلامة البيئية وتطوير البنية التحتية الخضراء، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.