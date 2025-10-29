Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 29 أكتوبر
مسلحون يهاجمون قافلة وقود في مالي

أحمد بديبواسطة

قال سكان محليون امس الثلاثاء إن مسلحين هاجموا قافلة صهاريج وقود على الطريق الوطني رقم 24 في مالي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من الشاحنات.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء، بينما كانت الشاحنات في مقدمة القافلة ومؤخرتها مشتعلة بالنيران. وقال شهود إن المهاجمين استخدموا النيران لإيقاف القافلة والاستيلاء على باقي الصهاريج، التي يُقدر عددها بنحو 40.

ووقع الهجوم في منطقة غابية تبعد نحو 50 كيلومتراً عن مدينة كاتي، التي تضم قاعدة عسكرية رئيسية قريبة من العاصمة باماكو وتعد مركز نفوذ للمجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال عاصمي غويتا.

وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، قالت السفارة الأمريكية في باماكو إن استمرار القتال بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة يزيد من تقلب الأوضاع الأمنية في العاصمة، ودعت مواطنيها إلى مغادرة مالي «على الفور عبر رحلات تجارية».

