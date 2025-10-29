أطلق الجيش الموريتاني اليوم الأربعاء، قافلة طبية عسكرية في مقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي، تهدف إلى “تقديم خدمات طبية مجانية ونوعية للفئات الأكثر احتياجاً في المناطق الحدودية الجنوبية والجنوبية الشرقية”.

وحسب ما أورده الجيش عبر صفحته على الفيسبوك، فقد أشرف على تنظيم القافلة مديرية الشؤون الاجتماعية بالأركان العامة للجيوش، بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية للقوات المسلحة وقوات الأمن، والمستشفى العسكري بنواكشوط.

وباشر طاقم القافلة نشاطاته “بتقديم استشارات طبية متنوعة وتوزيع كميات معتبرة من الأدوية بناءً على الوصفات الطبية المقدمة للمرضى” وفق الإجاز.