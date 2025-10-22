أعلن مجلس جائزة شنقيط، اليوم الأربعاء، قائمة أسماء وأعمال الفائزين بالجائزة للعام 2025.

وحسب إعلان للمجلس، فقد مُنحت جائزة شنقيط للدراسات الإسلامية، للدكتور محمد الأمين (آب) سيدنا علي مولاي الحسن، عن عمله: “أصول المعاملات المالية عند فقهاء المالكية”.

في حين منح المجلس، جائزة شنقيط للعلوم والتقنيات: للدكتورة لمياء عبد الله المدبولي، عن عملها “المواد الميكروبية وتطبيقاتها في مجال الصحة”.

كما منح المجلس جائزة شنقيط للآداب والفنون: للدكتور موسى ولد أبنو، عن عمله الروائي “تغريبة العرب”.

وتهدف جائزة شنقيط التي تتكون من شهادة تقديرية ومنحة مالية قدرها 5 ملايين أوقية قديمة، والتي منحت لأول مرة سنة 2001، إلى تشجيع المساهمين في تعميق البحوث العلمية في مجالات الدراسات الإسلامية والعلمية والأدبية والنهوض بها.