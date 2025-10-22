أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، عملية تسليم تجهيزات لصالح رياض الأطفال الجمعوية في 11 ولاية من البلاد.

وجرت عملية الإطلاق من نواكشوط بإشراف وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه.

ووفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، سيستفيد من التوزيعات ولايات الحوضين، لعصابه، لبراكنه، ترارزه، آدرار، داخلت نواذيبو، إنشيري، تيرس الزمور، كوركول، وكيدي ماغه، من خلال 270 روضة تضم نحو 5400 طفل.

وقالت بنت انتهاه في كلمتها بالمناسبة إن العملية “تشمل تجهيزات أساسية من مقاعد وطاولات وألعاب تربوية وترفيهية كالأراجيح، بما يهيئ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لنمو الأطفال وتطورهم”، وفق تعبيرها.