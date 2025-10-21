أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا، اليوم الاثنين، بموجب مرسوم رئاسي، تعيين سيدي مولاي الزين مندوبًا عامًا للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، خلفًا للشيخ ولد بده، الذي تم إعفاؤه من منصبه.

وجاءت إقالة ولد بده بعد أن ورد اسمه في تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن اختلالات وفساد في عدد من المؤسسات الحكومية. وكان هذا التقرير قد أثار جدلاً واسعًا في البلاد، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتورطين.

وكانت الحكومة قد أقالت 11 مسؤولًا حكوميًا آخرين بعد ورود أسمائهم في تقرير محكمة الحسابات، ما يعتبر واحدًا من أوسع عمليات الإقالة منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الولاية الثانية.

وكان الرئيس غزواني قد أكد في مناسبات عدة أن محاربة الفساد تعد أولوية رئيسية في برنامجه الإصلاحي، مشددًا على أنه لن يتسامح مع أي تجاوزات في هذا المجال. كما تعهد بمحاسبة أي موظف يشتبه في تورطه في الفساد، مؤكدًا أنه قد ألزم الحكومة بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش، مشيرًا إلى أنه “لن يقبل منها سوى الصرامة في تطبيقها”.