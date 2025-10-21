قال عضو المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف، سيدي محمد ولد عابدين، خلال لقاء مع قناة “صحراء 24” مساء اليوم، إن الحزب لم يُفاجأ بخطاب رئيس الجمهورية أمس، ويعتبره استمرارًا لتوجهه منذ وصوله إلى السلطة.

وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي سيتخذها الحزب بحق الشخصيات التي ورد ذكرها في تقرير محكمة الحسابات، باعتبار بعضها في الحزب، أوضح ولد عابدين أن الانتماء للحزب فردي، وأن التعامل مع الأعضاء يتم وفق نصوصه الداخلية.

وأضاف أن الحزب حتى الآن لا توجد لديه أية لوائح بأسماء الأشخاص الذين شملهم التقرير.

ويأتي هذا بعد أن قرر مجلس الوزراء، اليوم، إنهاء مهام عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير، والبالغ عددهم 30 شخصاً، وفق ما صرّح به وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو.