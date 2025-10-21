انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين موريتانيا وسلطنة عمان وذلك بحضور سفير موريتانيا في سلطنة عمان محمد فال أباه.

وتأتي هذه الدورة في إطار متابعة زيارة العمل التي قام بها وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي إلى نواكشوط يونيو الماضي؛ والتي أسفرت عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات متعددة.

ويمثل الجانب الموريتاني في المشاورات الأمين العام بوزارة الخارجية، دَمان همَر، بينما يرأس الوفد العماني فيصل بن مرهون مدير الدائرة العربية في وزارة الخارجية العمانية.

وقال فيصل بن مرهون خلال الدورة إن انعقاد الجلسة يعكس “الحرص المشترك على تفعيل مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية التي وُقعت بين وزيري خارجية البلدين العام الماضي في نواكشوط”.

من جانبه، أشاد دمان همر بالعلاقات “الأخوية المتينة بين موريتانيا وسلطنة عمان، مشيراً إلى ما تتميز به من احترام متبادل وتقدير صادق وتعاون مثمر في مختلف المجالات”.

وتشهد العلاقات الموريتانية العمانية تطوراً ملحوظاً بدأته حكومتا مسقط ونواكشوط عام 2015 بافتتاح كل منهما سفارة كاملة لدى الأخرى.