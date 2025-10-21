ثمنت أحزاب الأغلبية الموريتانية الخطاب الذي ألقاه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، بمناسبة تخرج دفعة جديدة من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، واعتبرته “محطة مفصلية في مسار الإصلاح الإداري وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في تسيير الشأن العام”.

وأشادت الأحزاب في بيان صادر عنها، بما تضمنه الخطاب من “رسائل حازمة وصريحة في محاربة الفساد”.

كما ثمنت ما تحقق من “خطوات نوعية وغير مسبوقة في عهد الرئيس الحالي على طريق تكريس الشفافية ومكافحة الفساد”، من بينها تفعيل أجهزة الرقابة، وتعزيز استقلاليتها، وإلحاق المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية، وإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد لأول مرة في تاريخ البلاد، إضافة إلى نشر محكمة الحسابات لتقاريرها للرأي العام، في سابقة تؤكد ترسيخ نهج المساءلة والشفافية، وفق البيان.

وأكدت الأحزاب أن الخطاب “يجسد القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، وما يميزها من وضوح في الرؤية وصرامة في التنفيذ وإرادة سياسية صادقة في بناء إدارة حديثة تخدم المواطن وتكرّس العدالة وتستأصل الفساد”.