أشاد السفير الإسباني المعتمد لدى موريتانيا، بابلو باربرا غوميز، بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين موريتانيا وإسبانيا، مؤكداً أنها علاقات ممتازة قائمة على روابط إنسانية وثقافية وتاريخية قوية، وتعكس عمق الصداقة والتفاهم بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ليل الثلاثا/ الأربعاء، في حفل استقبال نظمته السفارة الإسبانية بمقرها في نواكشوط، بمناسبة العيد الوطني للمملكة الإسبانية.

وأوضح السفير أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين تبرهن على متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط نواكشوط ومدريد، وتشمل مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي، مشيراً إلى حرص بلاده على مواصلة دعم جهود التنمية في موريتانيا وتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين.

مثل الحكومة في الحفل وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، محمد ولد اسويدات، إلى جانب هارونا اتراوري، مستشار برئاسة الجمهورية، و هندو بنت عينينا، مستشارة بالوزارة الأولى.

وحضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في نواكشوط، إضافة إلى شخصيات رسمية وثقافية