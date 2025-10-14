بحثت موريتانيا اليوم الثلاثاء في واشنطن، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، سبل تعزيز التعاون المشترك واستعراض البرامج والمشروعات التنموية الممولة من طرف الصندوق، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية الريفية.

وجرت المباحثات بين وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فوزي يوسف الحنيف، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما تناول اللقاء آليات التنسيق بين موريتانيا ومجموعة التنسيق العربية لمتابعة تعبئة التمويلات التي تم التعهد بها خلال الطاولة المستديرة حول التنمية في موريتانيا.