وقع وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات، الحسن ولد مدو، مع نظيره العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم، وذلك ضمن أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية – الموريتانية المشتركة للتعاون، المنعقدة في بغداد لعام 2025.

وشملت”أعمال اللجنة العراقية – الموريتانية المشتركة للتعاون المنعقدة في بغداد مجالات واسعة، منها التعاون العدلي والفني والهجرة، والتعاون التجاري والاستثماري والصناعي والقطاع الخاص.

كما ضمت المجالات التي نوقشت خلال اجتماع الجنة النقل والبنى التحتية والتخطيط، والتربية والتعليم العالي والصحة، فضلاً عن الثقافة والسياحة والآثار، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والطاقة والزراعة والموارد المائية”.