أعلنت الاتحادية العامة لعمال التعليم في موريتانيا عن موقفها الرسمي بمقاطعة الانتخابات النقابية المزمع تنظيمها في القطاع العام، مؤكدين “انسجامهم مع موقف الاتحاد العام للنقابات المهنية في البلاد”.

ودعت الاتحادية في بيان، كافة منتسبيها إلى “الالتزام التام بمقاطعة الانتخابات، مع التأكيد على حقها المشروع في رفع مطالبها ومظالمها أمام وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي”.

و طالبت الاتحادية بضرورة الإسراع في زيادة الرواتب والعلواة، وتوسيع برامج التكوين المستمر للطواقم التربوية، مع توفير بنية تحتية مناسبة تشمل المدارس ووسائل الإيضاح، إضافة إلى تعزيز العدالة والشفافية في مسار الترقيات، وإنصاف شعبة المعلمين المزدوجين بنقلهم إلى الأماكن الحضرية والمدارس المكتملة.