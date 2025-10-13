أعلنت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، الاثنين ، إلغاء جميع التراخيص السابقة لقاعات الحفلات، داعية أصحابها إلى الحصول على تراخيص جديدة وفقاً لنظام الترخيص المُحدّث.

وجاء في بيان للوزارة أن “جميع التراخيص السابقة قد أصبحت لاغية وغير معترف بها قانوناً”، وذلك بعد انقضاء فترة السماح التي كانت مُمنحة سابقاً.

وأوضح البيان أن القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم رقم 134-2025 والمقرر المشترك رقم 1038/2025، الذي ينظم اعتماد وتشغيل قاعات الحفلات.

وحذّرت الوزارة من أن “أي نشاط يخالف هذه المتطلبات سيعرض صاحبه للعقوبات القانونية والإدارية المنصوص عليها”، مؤكدةً أن مكاتب السياحة المختصة جاهزة لاستقبال طلبات الترخيص الجديدة خلال أوقات الدوام الرسمي.