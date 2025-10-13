تفقد وزير العدل الموريتاني محمد ولد أسويدات، اليوم الاثنين، سجني النساء في عرفات ونواكشوط الجنوبية بالرياض.

وقال ولد أسويدات في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن الزيارة تأتي في “إطار سلسلة زيارات الاطلاع والتفقد التي يقوم بها للمصالح المركزية والمؤسسات التابعة لقطاعه”.

وأضاف الوزير أنه “اطلع ميدانيًا على واقع السجنين، والجهود التي يبذلها القائمون عليهما، مشيرًا إلى أن سجن نواكشوط الجنوبية يُعد الأكبر من حيث الطاقة الاستيعابية، والأحدث من حيث احترام المعايير والنظم المعمول بها في المجال” وفق قوله.