وصف المتحدث الرسمي باسم حركة “فتح” د. جمال نزال نتائج عملية السابع من أكتوبر بأنها «كارثية».

وأضاف نزال في لقاء خاص مع قناة “صحراء 24” مساء البارحة أن «الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني لا يمكن تعويضها أو عزاؤه فيها».

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني قبل عملية السابع من أكتوبر كان «يمتلك مقومات حياته الأساسية ويدير شؤونه بشكل طبيعي».

وقال نزال إنه كان من الممكن الوصول إلى الاعتراف العالمي بدولة فلسطين من دون تضحيات، موضحًا أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين ليلة السادس من أكتوبر كان يصل إلى 140 دولة وقد ازداد الآن بعشر دول.

وأكد أن رفض العالم لممارسات إسرائيل هو منبع هذا الاعتراف المتزايد، وليس عملية السابع من أكتوبر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس أن حركة “حماس” والجيش الإسرائيلي وقّعا على المرحلة الأولى من الخطة التي تقدم بها لإنهاء الحرب في غزة.