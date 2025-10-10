قال المتحدث الرسمي باسم حركة “فتح” د. جمال نزال إن حركة “حماس” وافقت على التخلي عن إدارة غزة، وفقًا لنصوص الاتفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي، ووقعت عليه الحركة.

وأضاف نزال في لقاء خاص مع قناة “صحراء 24”، أن العالم بأسره وافق على ألا يكون لـ”حماس” أي دور في حكم غزة، مع إلزامية نزع سلاحها.

وفي رده على سؤال حول رفض حركة “فتح” المصالحة مع “حماس”، أوضح نزال أن الحركة ترفض أن يكون للسلطة الوطنية الفلسطينية أي دور، مشيرًا إلى أن “حماس” تمسكت على مدار 18 عامًا بالحكم في غزة ورفضت تمكين السلطة من قيادة وإدارة القطاع.