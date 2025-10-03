أعلنت الإدارة العامة للجمارك في موريتانيا، الخميس، إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد البناء في حملة شملت خمس ولايات، حيث تم ضبط أكثر من 63 طناً من الأرز وثلاثة أطنان من الإسمنت.

وأفاد بيان الإدارة العامة للجمارك أن هذه النتائج تأتي بعد سلسلة من العمليات التي شنتها الجمارك على مدى أربعة أيام فقط، بدءاً من الاثنين 29 سبتمبر.

وأسفرت الحملة عن حصيلة كبيرة من المواد المهربة، تمثلت في ضبط 43 طناً و150 كيلوغراماً من الأرز الأجنبي في ولاية كيدماغا، فيما صودر 8 أطنان و600 كيلوغرام من الأرز في ولاية لبراكنه، بعضها داخل مخازن بمدينة ألاك. وفقاً للبيان.

واشتملت العمليات أيضاً على حجز 1275 كيلوغراماً من الأرز وثلاثة أطنان من الإسمنت في ولاية اترارزه، فيما ضبطت فرق الرقابة الإقليمية في المنطقة الشرقية 8 أطنان و600 كيلوغرام من الأرز المهرب، وصادر مكتب الجمارك في كيفة 800 كيلوغرام من الأرز الأجنبي المهرب.