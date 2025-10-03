وتظهر هذه الإحصائية زيادة في عدد البؤر المسجلة، مقارنة مع التحديث السابق الذي نشرته نشرته الوزارة ليل الأربعاء/ الخميس، وكشف عن تسجيل 10 بؤر للمرض في ست ولايات.

أعلنت وزارة التنمية الحيوانية، أن المصالح البيطرية التابعة لها، سجلت ما مجموعه 12بؤرة لحمى الوادي المتصدع موزعة على 10 مقاطعات تتبع لست ولايات موريتانية.

وقالت الوزارة إن المصالح البيطرية نفت اشتباه 5 بؤر و ذلك بعد تحليل 211 عينة كانت منها 71 موجبة خلال اليوم الأخير.

وتواجه موريتانيا حاليا ،موجة من وباء حمى الوادي المتصدع ،حيث سجلت أول بؤرة للمرض يوم 15سبتمبر الماضي في قرية الشام التابعة لبلدية دار البركه في مقاطعة بوكى, ولاية لبراكنة، قبل أن تعلن وزارة الصحة عن وفاة عدة أشخاص جراء الإصابة بالمرض.

وتُعد حمى الوادي المتصدع مرضًا فيروسيًا مشتركا موسميا حيواني المنشأ يصيب الحيوانات بشكل أساسي عن طريق لسعات البعوض ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان عند الملامسة المباشرة لدم وأعضاء الحيوانات المصابة وكذلك عن طريق ملامسة الأنسجة الحيوانية أثناء الذبح أو المساعدة في ولادة الحيوانات وغير ذلك من الاتصال غير الآمن بالحيوانات المصابة وكذلك عن طريق استهلاك الحليب و اللحوم الملوثة بالفيروس.