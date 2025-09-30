أعلنت وزارة الصحة السنغالية، الثلاثاء، عن ارتفاع الوفيات جراء حمى الوادي المتصدع المنتشرة شمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد الوفيات بلغ 8، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 28 حالة.

وتنتشر حمى الوادي المتصدع في مدينة سان لويس، حيث سُجّل منذ نهاية الأسبوع الماضي عدد غير مسبوق من الوفيات، بعد الإعلان عن أول إصابة مؤكدة في 21 سبتمبر.

وحثت الوزارة المواطنين على توخي الحذر، واحترام تدابير الوقاية، والتعاون مع السلطات الصحية لاحتواء المرض.

وخلال اجتماع عقده أمس في مدينة سان لويس مع الطواقم الصحية، وصف وزير الصحة السنغالي ابراهيما سي، الوضع الصحي المتعلق بالحمى بأنه “مقلق”.

ووجه الوزير بتعزيز الشراكة مع القطاعات الأخرى في إطار الاستجابة ونظام المراقبة الوبائية بالمناطق المتاخمة للمدينة، مشددا على تطبيق التوصيات والإجراءات الصادرة عن السلطات في هذا الشأن.