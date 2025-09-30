بدأ الرئيس الانتقالي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني، زيارة إلى مالي تستمر يوماً واحداً.

ووفق ما أعلنت الرئاسة المالية، سيجري الرئيس النيجري خلال “زيارة الصداقة والعمل” لقاءً مغلقاً مع نظيره المالي، الجنرال أسيمي غويتا، قبل أن يُفتح أمام الوفد المشارك.

وتعد هذه الزيارة الثانية للرئيس الانتقالي في النيجر إلى باماكو منذ الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس محمد بازوم صيف 2023.

وتأتي قبل ثلاثة أشهر من قمة “ائتلاف دول الساحل”، الذي يضم إلى جانب البلدين بوركينا فاسو، وتشكل هذه الدول الثلاثة في منطقة الساحل أنظمة عسكرية وصلت إلى الحكم عبر انقلابات، وتتقاسم حدوداً تنتشر فيها مجموعات مسلحة.