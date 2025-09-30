أعلنت وزارة التنمية الجيوانية، اليوم الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات لمواجهة حمى الوادي المتصدع، وذلك بعد تسجيل وفاة شخصين، ورصد بؤر للمرض في عدة ولايات موريتانية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الإجراءات تشمل، تفعيل الرقابة البيطرية قبل الذبح في المسالخ و فضاءات الذبح الرسمية، وتشديد المراقبة الميدانية في الأسواق، وتوعية المنمين بضرورة الإبلاغ المبكر والتقيد بإجراءات الوقاية.
ودعت الوزارة إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو نفوق غير مبرر لدى الماشية؛ و تسخين الألبان قبل استعمالها؛ والطهي الجيد للحوم.
كما طالبت بضرورة الالتزام بمعايير السلامة لعمال المسالخ والجزارين؛ ومحاربة الذبح العشوائي، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ ودقة الاستجابة الميدانية عنصر أساسي في حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.
وأكدت أنها تتابع الوضع عن كثب وبيقظة شديدة وذلك بالاتصال الدائم والمباشر بالمصالح البيطرية الجهوية في جميع الولايات، من أجل رصد أي اشتباه لدى الحيوان والابلاغ عنه، بالتوازي مع التنسيق مع اتحاديات وروابط المنمين، بالإضافة إلى التنسيق التام مع وزارة الصحة في إطار ما يعرف بالصحة الواحدة.