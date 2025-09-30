أعلنت وزارة التنمية الجيوانية، اليوم الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات لمواجهة حمى الوادي المتصدع، وذلك بعد تسجيل وفاة شخصين، ورصد بؤر للمرض في عدة ولايات موريتانية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الإجراءات تشمل، تفعيل الرقابة البيطرية قبل الذبح في المسالخ و فضاءات الذبح الرسمية، و تشديد المراقبة الميدانية في الأسواق، و توعية المنمين بضرورة الإبلاغ المبكر والتقيد بإجراءات الوقاية.