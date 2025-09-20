قال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، الشيخ عبدالله بده، إن بلدية بولحراث استفادت من تمويلات تقارب أربعة مليارات أوقية قديمة، مخصصة لتلبية حاجاتها التنموية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال إطلاق برنامج “تعمير – مدن التآزر” الجمعة؛ في بلدية بولحراث بمقاطعة باركيول، (شرق البلاد).

وأضاف المندوب أن البرنامج يهدف إلى “تعزيز التنمية المحلية عبر تجميع 53 قرية صغيرة في قطب قروي متكامل يوفر التعليم والبنى التحتية والخدمات الأساسية”.

وكان الرئيس الموريتاني، قد أطلق فبراير الماضي؛ برنامج “تعمير – مدن التآزر”، المعروف بـ “برنامج متعدد الاختصاصات للتنمية المندمجة، بهدف خلق الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة”.