نظمت المعارضة السينغالية وحركات مجتمع مدني مسيرة احتجاجية مساء الجمعة؛ في داكار، للمطالبة بالإفراج عن ما وصفوهم بـ”المعتقلين السياسيين”، منددين بالتضييق المستمر على الحقوق والحريات العامة.

وأشرفت على تنظيم المسيرة حركة “التذكير بالالتزام”، وهي حركة مجتمع مدني شبابية، ورفع المشاركون خلالها شعارات تطالب بالإفراج عن عدد من الشخصيات الموقوفة على ذمة التحقيق في ملفات فساد.

وقال النائب عن المعارضة عبدو مبو إن المسيرة تعبّر عن خيبة أمل فئات واسعة من المواطنين بعد ما وصفه بـ”انحراف عن الوعود الانتخابية”.

من جانبه، اعتبر النائب المعارض تيرنو الأسان صال أن الأزمة القائمة تعكس شعورًا عامًا بغياب العدالة وتسييس القضاء.

وتأتي هذا في سياق سياسي مشحون، تتزايد فيه الانتقادات الموجهة للسلطة الحالية من قبل جزء من المعارضة، بشأن تراجع الحريات والتضييق على المعارضين.