أعلن الجيش المالي استمراره في تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق موپتي ونارا وسط البلاد، حيث حققت القوات المسلحة عدة انتصارات ضد الجماعات المسلحة.

في الوقت نفسه، تبنت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” عدة هجمات ضد أهداف عسكرية في مناطق مختلفة.

وقال الجيش المالي إن قواته نفذت يوم 18 سبتمبر عملية هجومية جوية ناجحة بالقرب من بلدة كونديولي ماودي في منطقة موپتي.

العملية، التي نفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن القضاء على عشرة مسلحين وتدمير معسكر تدريب تابع للجماعات المسلحة. كما تم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وفي اليوم التالي، 19 سبتمبر 2025، استهدفت القوات المالية مخبأ آخر للجماعات المسلحة في منطقة نارا، على بعد 35 كيلومترًا جنوب شرق مدينة مورديّة.

العملية شملت ضربات جوية تلتها عمليات برية، وأسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير مواقع تابعة لهم تشمل مخازن أسلحة ومنشآت لتصنيع المتفجرات.

في تطور آخر، تبنت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” في 19 سبتمبر 2025 مسؤولية هجومين على القوات المالية.

الأول استهدف قافلة عسكرية بين سوربوجو ونيغالا في منطقة كوليكورو، فيما استهدفت المجموعة العسكرية في مدينة كُنا باستخدام عبوة ناسفة. وتواصل الجماعة شن هجماتها في مناطق مختلفة من البلاد، مما يعكس استمرار التهديدات الأمنية في الجنوب والوسط المالي.

وأكدت الأركان العامة للجيش المالي أن العمليات العسكرية الأخيرة أسفرت عن تدمير العديد من معسكرات الترانزيت والشبكات اللوجستية التي كانت تستخدمها الجماعات المسلحة لتنفيذ عملياتها.

وذكر البيان أن العمليات تستهدف كذلك قطع الإمدادات اللوجستية ومنع تحركات الجماعات نحو مناطق أخرى مثل كايس.