تسببت رياح اجتاحت العاصمة الموريتانية نواكشوط صباح اليوم السبت في سقوط قبة متحف السيرة النبوية، التابع لرابطة العالم الإسلامي.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الأضرار التي لحقت بالمتحف، حيث سقطت القبة وتضررت بعض الأعمدة الحديدية، بينما لم تتأثر محتويات المعرض أو نظامه المعلوماتي.

وزار وزير الثقافة والفنون الحسين مدو، الموقع للاطلاع على حجم الأضرار.

وبحسب الوزارة فإن الأضرار اقتصرت على القبة وبعض الهياكل الحديدية المحيطة بها، مشيرة إلى أن المعرض ومحتوياته بقيت سليمة.

وشكلت خلية عمل مباشرة للعمل على تأمين المعرض وحماية المقتنيات.

وتضمنت الإجراءات إعادة القبة إلى وضعها الطبيعي مؤقتاً، فضلاً عن الشروع في تأمين الموقع.

وقالت الوزارة إنه تم التنسيق مع رابطة العالم الإسلامي لإرسال فريق فني من الشركة المصرية الصينية لإصلاح الأضرار بشكل نهائي.

وافتتح متحف السيرة النبوية في نواكشوط في 8 مايو الماضي بدعم من رابطة العالم الإسلامي. يضم المتحف أكثر من 20 جناحاً علمياً مزوداً بتقنيات حديثة مثل الواقع المعزز والهولوجرام، ويقدم المعرض السيرة النبوية بشكل تفاعلي بثلاث لغات رئيسية: العربية، الفرنسية، والإنجليزية.