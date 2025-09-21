شارك المدير الأمين العام لشركة موف موريتل يحيى گاليدو في حفل وضع حجر الأساس لمشاريع سكنية واجتماعية، من بينها بناء سكن داخلي مخصص لتلاميذ الأسر الهشة في بلدية بولحراث بمقاطعة باركيول.



وقال الأمين العام فى خطاب بالمناسبة، إن شركة موف موريتل تعتز بالمساهمة في هذا المشروع الذي يعكس روح التضامن والتكافل ودعم الفئات الفقيرة، وبخاصة التلاميذ الذين يمثلون مستقبل الوطن.



وأوضح گاليدو أن هذه المبادرة تندرج ضمن التزام موف موريتل بمساندة جهود الدولة ومؤسساتها.



وحضر الحفل المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، الشيخ عبدالله بده، والوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، ووالي لعصابه المساعد محمد فاضل توري وعدد من المنتخبين المحليين.



وأشاد كاليدو بالدور البارز لمندوبية تآزر في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبإسهام الاتحاد الوطني لأرباب العمل في تعبئة الموارد وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في التنمية الوطنية.



وأشار إلى أن دور الشركة يتجاوز خدمات الاتصالات والتكنولوجيا إلى المساهمة في البناء المجتمعي وتعزيز قيم المواطنة.



وبيّن أن دعم موف موريتل للأنشطة الثقافية والمهرجانات السياحية الداخلية والبعثات الطبية، يأتى استجابةً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.



وشدد على أن الاستثمار في رأس المال البشري، وخاصة في التعليم، يمثل حجر الأساس لمستقبل أكثر إشراقاً.



وأكد الأمين العام لموف موريتل أن الداخلية الجديدة ستوفر بيئة صحية وآمنة للتلاميذ من أبناء الأسر الفقيرة، مجدداً التزام الشركة بمواصلة دعمها لمختلف مجالات التنمية بالتوازي مع سياسة الإصلاح التي يقودها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.



ونبَّه يحيى كاليدو إلى الدور المحوري الذى يلعبه الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين فى تعبئة الموارد وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط الفعال فى التنمية الوطنية.



وجاءت هذه التصريحات خلال إطلاق برنامج “تعمير – مدن التآزر” الجمعة في بلدية بولحراث، الهادف إلى تعزيز التنمية المحلية عبر تجميع 53 قرية صغيرة في قطب قروي متكامل يوفر التعليم والبنى التحتية والخدمات الأساسية.